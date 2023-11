BBMA 2023 : Jimin et NewJeans obtiennent chacun quatre nominations

Les Billboard Music Awards, l'une des cérémonies musicales les plus prestigieuses de remise de prix aux Etats-Unis, viennent de dévoiler leurs nominés. Sans surprise, plusieurs artistes et groupes de k-pop figurent dans les catégories principales des BBMA dont l’édition 2023 se déroulera le 19 novembre prochain.





Tout d’abord, Jimin fait partie des finalistes dans quatre catégories : meilleures ventes de chanson, meilleure chanson de k-pop global pour « Like Crazy », meilleur artiste de k-pop global et meilleur album de k-pop pour « Face ». Pour rappel, BTS auquel appartient le vocaliste a triomphé dans les catégories meilleur duo/groupe, meilleur artiste en ventes et meilleures ventes de chanson l’année dernière.





De son côté, NewJeans qui fait fureur depuis ses débuts en juillet 2022, est en lice pour quatre récompenses. A savoir meilleur artiste au Billboard Global (hors Etats-Unis), meilleur artiste de k-pop global, meilleur album de k-pop pour « Get Up », ainsi que meilleure chanson de k-pop global pour « Ditto » et « OMG ». Twice est, pour sa part, nominé dans trois catégories, tandis que Stray Kids et Tomorrow X Together dans deux catégories.