THE BOYZ revient seulement trois mois après « Christmas In August »

THE BOYZ qui a débuté en décembre 2017 sous le label IST Entertainment va publier le 20 novembre un nouveau projet musical. Intitulé « Six Sense », ce disque constitue la deuxième partie de son 2e opus officiel « PHANTASY » dévoilé il y a trois mois.





Sachez que « Christmas In August », la première partie du 2e album studio du groupe représenté par « LIP GLOSS » s’est classé dans le peloton de tête de différents charts sud-coréens et étrangers. Après son retour, THE BOYZ va se produire en concert du 1er au 3 décembre au KSPO DOME à Séoul. Le spectacle sera également diffusé en direct en ligne. Baptisé « THE BOYZ 2ND WORLD TOUR : ZENERATION – ENCORE », ce rendez-vous marquera à la fois la fin de sa tournée mondiale et le 6e anniversaire de ses débuts.