ATEEZ va publier le 1er décembre son 2e opus officiel

ATEEZ va publier son 2e album studio le 1er décembre. Cette nouvelle a été postée le 25 octobre dernier sur ses réseaux sociaux officiels. Sur l’affiche, on peut lire son titre « THE WORLD EP.FIN : WILL » écrit en graffiti.





Le retour du boys band est d’autant plus attendu que son 9e mini-album « THE WORLD EP. 2 : OUTLAW », dévoilé en juin dernier, a enregistré 1,5 million d’exemplaires vendus en une semaine, un record pour ATEEZ.





Seulement six mois après, le groupe phare de la 4e génération de la k-pop va revenir sur scène pour le plus grand bonheur d’ATINY du monde entier. Pour rappel, ATEEZ lancé avec huit garçons par KQ Entertainment a fait ses débuts en octobre 2018 en Corée du Sud puis en décembre 2019 au Japon.