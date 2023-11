Fantasy Boys fait son retour fin novembre

Selon PoketDol Studio, Fantasy Boys va dévoiler un nouveau projet musical fin novembre et se produira en concert au Japon en décembre. Son premier fan concert intitulé « NEW TOMORROW » se tiendra le 21 décembre au Garden Theater à Tokyo.





Il faut savoir que le boys band composé de 11 garçons jouit d’une popularité grandissante dans l’archipel depuis son apparition dans l’émission « K-POP HOUSE » diffusée pendant deux semaines sur Fuji TV.





Par ailleurs, le « NEW TOMORROW » challenge frôle déjà les 600 millions de vues sur TikTok. D’où l’attente grandissant pour son retour. Pour rappel, Fantasy Boys a été formé à l’issue de la saison 2 de l’émission « My Teenage Boy » diffusée entre mars et juin 2023 sur la chaîne MBC.