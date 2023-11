Chine : le déclin démographique risquerait de durer jusqu'au XXIIe siècle

ⓒ YONHAP News

L’an dernier, pour la première fois en 61 ans, la Chine a été confrontée à une crise démographique. Et cette tendance pourrait persister jusqu'au prochain siècle. Cette remarque a été faite par l’ancien vice-président de l'Académie des sciences sociales de Shanghai, Zuo Xuejin, lors du « symposium sur la Chine et l'économie mondiale » début novembre.





Selon les simulations démographiques, le taux de fécondité total devrait atteindre 2,1 d'ici 2040 et ensuite se stabiliser. Cependant, en 2022, ce taux n’était que de la moitié, soit 1,09, le plus bas parmi les pays comptant plus de 100 millions d'habitants. Le nombre de nouveau-nés a chuté à 9,56 millions, la moitié de celui de 2016. De plus, la proportion des personnes âgées de plus de 65 ans sur la population totale avait déjà dépassé 14,2 % en 2021, dépassant le seuil d'une société vieillissante.





Pour y remédier, des propositions ont été avancées lors de l'événement, notamment la réduction de la charge fiscale des classes défavorisées, et l'élargissement du budget en faveur de la réforme sociale.