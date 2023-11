Au Japon, les coûts des soins et de santé par habitant vont s’envoler. Selon les données du gouvernement japonais publiées la semaine dernière, d'ici 2050, les dépenses moyennes des soins augmenteront de 75 % par rapport à 2019, atteignant ainsi 1 460 euros. Celles des traitements médicaux devraient connaître, pour leur part, une croissance de 22 % par rapport à 2019, soit environ 2 600 euros.





En 2023, un Japonais sur dix a plus de 80 ans. De plus, la population âgée de 65 ans et plus atteint un niveau historique de 29,1 %. Et lors de la prochaine décennie, elle devrait représenter 34,8 % de la population totale.