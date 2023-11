Corée du Sud-Chine-Japon : 23e assemblée trilatérale bouddhique tenue à Séoul

ⓒ YONHAP News

La 23e assemblée trilatérale sur l'amitié bouddhique entre la Corée du Sud, la Chine et le Japon a eu lieu, les 6 et 7 novembre, au monastère Bongeun à Séoul. Placé sous le thème « le rôle des bouddhistes dans la coexistence de la société humaine », l'événement a réuni plus de 275 dirigeants bouddhistes : 130 sud-Coréens, 90 Chinois et 55 Japonais.





Chaque représentant religieux a transmis un message de paix à l'échelle internationale en participant à des cérémonies d'hommage aux Bouddhas, encourageant ainsi l'humanité à s'inspirer des enseignements bouddhiques.





Les trois grands pays asiatiques organisent en alternance depuis 1995 cette conférence bouddhique. La première a eu lieu à Pékin en Chine. Cependant, en raison de la propagation du COVID-19, ce rendez-vous n'avait pas eu lieu depuis quatre ans.