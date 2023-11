La Corée du Sud, destination de prédilection des Indonésiens

ⓒ Getty Images Bank

La Corée du Sud a été couronnée comme la destination de rêve numéro un pour les Indonésiens. 62 % d'entre eux considèrent le pays du Matin clair comme un modèle de développement.





A l'occasion du 50e anniversaire des relations entre les deux nations, une enquête sur la perception des Indonésiens à l'égard de la Corée du Sud a été récemment réalisée.





Il en résulte que parmi les sondés qui aspirent à étudier, vivre ou travailler à l'étranger, 30 % ont choisi la Corée du Sud. L'Arabie saoudite, le Japon et les Etats-Unis suivent ensuite, avec respectivement 12,1, 10,4 et 6,4 % des suffrages.





Les raisons sont variées : 24,4 % ont cité le niveau de salaire élevé, 17,8 % ont évoqué la recherche d'opportunités d'emploi, et 9,2 % ont exprimé leur désir de rencontrer des idoles de k-pop. Et les réponses positives étaient plus fréquentes chez les jeunes, les diplômés d'université et les citadins.





A noter que le président Joko Widodo a souligné, en juin dernier, lors de l'annonce du plan national de développement à long terme, l'importance de s'inspirer du succès sud-coréen.