Thérèse Raquin à Incheon

Handa Production va présenter la comédie musicale « Thérèse Raquin » les 17 et 18 novembre à Cheongra Blue Nova Hall, à Incheon, ville située à l’ouest de Séoul.





Le célèbre roman éponyme d’Emile Zola n’a cessé d’inspirer de nombreux artistes du monde entier, y compris les sud-Coréens. Le film « Thirst » du célèbre réalisateur de « Parasite », Bong Joon-ho, par exemple, a été inspiré de ce roman.





Cette comédie musicale, dévoilée en 2019, a eu un grand succès auprès du public du pays du Matin clair. C’est la troisième fois que Handa propose cette œuvre.





Il s’agit de l’histoire d’une femme mariée contre son gré avec un homme maladif et impuissant. Lorsqu’elle et un ami de son mari se rencontrent, ils tombent amoureux l’un de l’autre et se livrent vite à une liaison dangereuse.





Date : les 17 et 18 novembre

Lieu : Cheongra Blue Nova Hall à Incheon