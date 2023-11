Il Divo revient à Séoul

Le groupe multinational de ténors Il Divo se produira les 21 et 22 novembre à l’Universal Arts Center dans l’arrondissement de Gwangjin, situé dans l’est de Séoul.





Ce concert est organisé dans le cadre de sa tournée mondiale, baptisée « A New Day ». A noter qu’un invité spécial sera présent en Corée du Sud, le baryton américain Steven LaBrie. Le groupe spécialisé dans le cross over s'est déjà rendu au pays du Matin clair à plusieurs reprises, en 2007, 2012, 2014 et 2016.





Il Divo a été créé en 2003 par Simon Cowell, personnalité de la télévision britannique, entrepreneur et producteur de musique anglais.

Le quatuor, désormais constitué de trois membres depuis le décès en 2021 de Carlos Marin, est surtout connu pour ses belles harmonies chantées en différentes langues, dont l'anglais, l'italien, l'espagnol, le français et le latin.





Date : les 21 et 22 novembre

Lieu : Universal Arts Center à Séoul