1er Festival international de pansori

La première édition du Festival international de pansori s’est tenue au pays du Matin clair, les 7 et 8 novembre, en l’honneur du 20e anniversaire de l’inscription de cet art au Patrimoine culturel immatériel de l’Unesco. A cette occasion, des artistes de tout âge et venus des quatre coins de la Corée du Sud se sont produits sur scène. Parmi eux, nous avons eu la chance de voir Laure Mafo, chanteuse de pansori d’origine française.





ⓒ Elody Stanislas

Jeune Française donc vivant sur la péninsule, elle a découvert le pansori dans l’Hexagone. Amoureuse de l’art du récit chanté, elle a décidé de tout abandonner et de se rendre au pays du Matin clair pour saisir l’opportunité de l’étudier. Aujourd’hui, Laure fait la une de certains journaux. Il faut dire qu’elle devient la parfaite ambassadrice pour représenter le pansori à l’international. Elle chante d’ailleurs en coréen et en français et espère un jour se servir de cet art comme art-thérapie en l’enseignant aux enfants. Un rêve d’envergure pour lequel elle se donne tous les moyens.