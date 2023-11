« A vendre des émotions à prix réduit » de Lee Se-hyeong

ⓒ Getty Images Bank

A une époque, les artistes pensaient qu’il était impossible pour l’Intelligence artificielle de faire de l’art : cette nouvelle technologie n’était qu’un algorithme, et un algorithme ne peut pas être créatif, donc l’IA ne pouvait pas oser tenter de s’approprier le fameux secteur qui nécessite de la créativité. Malheureusement, ils se sont trompés. Même les œuvres d’art dépourvues de créativité pouvaient très bien procurer une satisfaction émotionnelle aux gens. Il fut un temps où l’IA dominait tous les domaines artistiques et où l’argent gagné par les artistes humains était désormais gagné par les prestataires de services d’IA. Il était ironique que la femme et l’homme aient autrefois rêvé de devenir artistes. Tous les deux étaient les pionniers de l’ère de l’art de l’IA.





- Extrait de l’émission









Un jour, la femme est rentrée à la maison pour découvrir son mari en train de jouer du saxophone. Son jeu lui fit fondre le cœur. Or, quelque chose n’allait pas.





« Que fais-tu ? »





L’homme faisait juste semblant de jouer : le son était produit par l’IA. Il avait prévu de faire une blague à sa femme et de révéler la vérité au bon moment.





« Arrête ! »





Peu de temps après, la femme a voulu s’excuser auprès de lui. Mais s’excuser demandait beaucoup d’efforts émotionnels et elle était trop épuisée émotionnellement pour le faire. Après un moment d’hésitation, elle lui a envoyé un SMS automatiquement généré par l’IA qui analysait son état psychologique.





어느 날, 여자가 현관문을 열자 색소폰 소리가 들렸다.

오랜만에 듣는 그의 연주에 여자는 마음 한 곳이 따스하게 녹아내렸다.

그런데 무언가 이상했다.





“지금 뭐 하는 짓이야?”





남자는 색소폰을 부는 시늉만 하고 있었고,

연주 소리는 AI가 만든 것이었다.

원래 남자는 적당한 타이밍에 진실을 밝혀 웃긴 모습을 연출하려 했다.





“그만해!”





잠시 후, 여자는 남자에게 사과하고 싶었다.

그러나 사과란 감정적인 힘이 많이 소모되는 행동이었고,

여자는 사과를 하기에는 감정적으로 지쳐 있었다.

망설인 끝에 남자에게 문자메시지를 전송했다.

여자의 심리상태를 분석한 AI가 자동으로 생성한 문자메시지를.









# Interview : Jeon So-yeong, critique littéraire

Cette nouvelle nous montre un avenir dans lequel l’IA fait désormais partie intégrante de notre vie. Elle décrit ce qui se passerait si le système capitaliste qui privilégie l’aspect pratique et l’efficacité parvenait à prendre le contrôle des relations humaines et des émotions. Dans le monde décrit dans ce récit, des substituts communiquent d’abord les sentiments d’une personne, mais ce rôle est ensuite repris par l’intelligence artificielle. Les relations nouées par la nouvelle technologie ne sont pas authentiques. Ainsi, la femme et l’homme finissent par divorcer. La vérité, c’est qu’une telle activité de procuration émotionnelle existe aujourd’hui également. Dans cette société, on peut trouver des services de remplacement pour les ruptures ou les mariages. Les gens sont occupés à gagner leur vie et ont donc tendance à consacrer beaucoup moins de temps à l’expression de leurs émotions. De plus, les gens de nos jours sont plus habitués aux expériences en ligne qui ne demandent pas beaucoup d’implication émotionnelle, ce qui donne lieu à la pratique consistant à embaucher des remplaçants pour exprimer leurs propres sentiments. Cette histoire illustre ce côté sombre de l’avenir proche.









Je prévois de vendre « l’expérience d’une relation romantique avec quelqu’un ». Il est tout à fait possible de survivre même sans une telle expérience émotionnelle. Même si je pouvais aimer quelqu’un, je ne pourrais rien faire avec elle, car j’aurais déjà vendu la plupart des expériences émotionnelles que j’aurais pu vivre avec elle. L’amour est donc quelque chose qu’il vaut mieux vendre pour un peu d’argent.





J’ai décidé de vendre mes émotions futures à prix réduit.





나는 조만간 ‘누군가와 사랑하는 관계로 맺어질 경험’을 판매할 계획이다.

사랑에 관한 감정 경험이 없더라도 생존은 얼마든지 가능하다.

게다가 누군가와 사랑을 맺는다고 해봤자

그 사람과 내가 함께 할 수 있는 게 없다.

사랑하는 사람과 함께할 감정 경험을 대부분 팔아치운 상태다.

그러니 조금의 돈이라도 벌기 위해 팔아버리는 게 차라리 나은 것, 그것이 사랑이다.





나는 내가 겪을 미래의 감정을 할인가에 판매하기로 결정했다.









Auteur : Lee Se-hyeong publie ses récits sur la plateforme littéraire BritG tout en étudiant et expérimentant des histoires dans différents domaines.