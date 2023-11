Ko Young-lim nous raconte le Festival du film français de Jeju

Le 14e Festival du film français de Jeju a récemment clôturé ses portes, laissant derrière lui une édition marquante qui a célébré le cinéma franco-coréen sous toutes ses formes. Cette année, une initiative spéciale a particulièrement captivé l'audience : la section dédiée aux réalisateurs originaires de Jeju. Ces cinéastes locaux ont eu l'opportunité de présenter leurs films mettant en lumière la beauté et la richesse culturelle de cette île merveilleuse, offrant ainsi une perspective unique au festival.





©Ko Young-lim

En plus des projections de films, le festival a élargi son horizon artistique avec des expositions, dont une remarquable présentation des œuvres du peintre Nam Jin-hyun. Cette diversification des formes artistiques, au-delà du cinéma, a enrichi l'expérience des festivaliers, montrant ainsi que cet événement ne se limite pas seulement à la célébration du cinéma, mais embrasse pleinement les arts visuels dans leur ensemble.

©Ko Young-lim

L'ambassadrice d'honneur, Moon Hee-kyung, une actrice et chanteuse originaire de Jeju, a apporté une touche particulière au festival en mettant en avant la beauté de son île natale. Son interprétation émouvante de « Non, je ne regrette rien » d'Edith Piaf a été un moment très fort qui a marqué le public.





©Ko Young-lim

C’est « Amour Noir » de Victor Herault qui a remporté le Grand Prix du court métrage, une distinction prestigieuse. Le film raconte une histoire captivante sur le Cap Corse, offrant un lien inattendu avec l'île de Jeju. Cette connexion symbolique, un peu comme si Jeju était la Corse de la Corée, ajoute une touche poétique à la remise du prix.









©jejufff.org

Le festival a également relevé des défis, notamment en raison des contraintes budgétaires et de la concurrence croissante des plateformes de streaming. Cependant, la directrice du festival, Ko Young-lim, reste optimiste quant à l'avenir, soulignant l'importance et le charme unique de l'expérience cinématographique sur grand écran. L'événement continue d'évoluer, cherchant constamment à introduire de nouvelles catégories et à innover pour répondre aux attentes changeantes du public.