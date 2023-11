Red Velvet a sorti, lundi, son troisième album complet, « Chill Kill ». C’est ce qu’a annoncé lundi l'agence du girls band. Il est composé de dix titres, dont la chanson principale éponyme.





Selon SM Entertainment, « Chill Kill » est une chanson pop-dance qui combine des sons de basse et de cordes audacieux avec des accords de synthétiseurs et de cloches colorés et rêveurs.





Pour rappel, le dernier album studio du quintette, « Perfect Velvet », remonte à novembre 2017. Le groupe avait atteint le million de ventes pour la première fois avec l’EP sorti en 2022 « The ReVe Festival 2022 – Birthday ». Il a également bouclé avec succès sa première tournée européenne en juin.