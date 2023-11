Jungkook : « Golden» classé 2e au Billboard 200

Dix jours après sa sortie, « Golden », le premier album solo de Jungkook, membre des Bangtan Boys (BTS), est arrivé à la deuxième place du principal classement américain des ventes d’albums, Billboard 200.





D'après une annonce anticipée faite lundi par le magazine musical, les ventes de « Golden » ont affiché 210 200 exemplaires, comprenant les ventes générées par l'album physique, la conversion du nombre de streams et de celui des téléchargements.





« Golden » retrace le parcours de Jungkook, devenu une vedette mondiale en tant que soliste après avoir fait ses débuts en tant que « Golden Maknae », le « benjamin en or », en français, de BTS. L'album contient un total de 11 titres dont la chanson phare « Standing Next to You » et les tubes « Seven » et « 3D », respectivement en collaboration avec Latto et Jack Harlow.