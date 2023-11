ITZY : « Wannabe » certifié disque d'or aux Etats-Unis

ITZY a obtenu la certification or de la Recording Industry Association of America (RIAA) pour « Wannabe », chanson phare de l’album « IT’z ME », dévoilée en 2020.





Petites explications sur les certifications aux Etats-Unis. Ces dernières sont classées en quatre catégories : or (500 000 unités), platine (1 million d'unités), multi-platine (2 millions d'unités) et diamant (10 millions d'unités). Les unités certifiées sont comptabilisées sur la base des ventes physiques et numériques d'albums, des téléchargements numériques et des flux audio et vidéo.





« Wannabe » véhicule un message d'autonomie et de confiance, encourageant les auditeurs à être fidèles à eux-mêmes et à ne pas se conformer aux attentes des autres.