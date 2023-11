NewJeans est le nouveau groupe le mieux reconnu pour novembre

Quel est le nouveau groupe d’idoles ayant joui de la meilleure réputation de marque pour le mois de novembre? Afin d’y répondre, l’Institut de recherche de la réputation des marques de Corée a analysé plus de 14 millions de données sur les boys et girls band ayant récemment débuté.





D’après cette enquête, c’est NewJeans, lancé en juillet 2022 par ADOR, qui conserve son trône, devant ZEROBASEONE et RIIZE. Pour rappel, ces derniers ont fait leurs débuts respectivement le 10 juillet sous le label WAKEONE et le 4 septembre dernier sous le label SM Entertainment.





Selon le magazine américain Billboard, NewJeans figure pour la 15e semaine de suite dans son classement Billboard 200 avec « Get Up » depuis son intégration le 5 août dernier. Ainsi, le quartette féminin a établi un record inédit chez les groupes féminins de la 4e génération de la k-pop avec son 2e mini-album représenté par « Super Shy » et « ETA ».