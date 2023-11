JYP montera sur scène en tant que chanteur

Park Jin-young va publier le 20 novembre « Changed Man » inspiré de la musique des années 1980. Il se produira aussi en concert du 30 au 31 décembre à Séoul sous le titre « 80’s Night ». Pour rappel, son dernier single « Groove Back » a été publié en novembre 2022 grâce à la collaboration avec Gaeko de Dynamicduo.





Le célèbre musicien, surnommé JYP, joue pleinement son rôle de producteur dans « Golden Girls ». Il s’agit d’une nouvelle émission de divertissement diffusée le vendredi sur la chaîne KBS 2TV, réunissant quatre grandes vocalistes sud-coréennes pour former un nouveau groupe féminin. On retrouve Insooni, Park Mi-kyung, Shin Hyo-bum et Lee Eun-mi dont le nombre d’années de carrière combinées s’élève à 151 ans.