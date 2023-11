Tae-yeon s’apprête à revenir sur scène avec un nouveau projet musical. La vocaliste principale de Girls’ Generation, formé en août 2007 par SM Entertainment, va publier le 27 novembre son 5e mini-album « To. X ». Ce nouveau disque publié un an et neuf mois après la sortie de son 3e opus officiel « INVU », sera composé de six morceaux dont le titre phare éponyme.





Pour rappel, Tae-yeon a terminé avec succès en août sa tournée en Asie comprenant huit spectacles dans huit pays. L’artiste de 34 ans a célébré le 7 octobre le 8e anniversaire de ses débuts en tant que soliste.