TWICE : Jeong-yeon participe à la playlist de Noël d’Apple Music

Jeong-yeon de TWICE participe à la playlist 2023 des chants de Noël d’Apple Music. Elle devient ainsi le premier artiste sud-coréen à prendre part à ce projet annuel que mène le géant du streaming musical depuis 2020.





La playlist Carols Covered 2023 comprend donc « O Christmas Tree » interprété par la membre du girls band sud-coréen. De son côté, TWICE, auquel appartient Jeong-yeon donc, a publié le 7 novembre dernier la version Noël de son morceau « Heart Shaker » sur Amazon Music Original. Le groupe féminin du label JYP Entertainment est en tournée mondiale, baptisée « READY TO BE », dans 25 pays depuis avril dernier.