Hong Kong : premier Salon de l’éducation destiné aux Chinois continentaux

Hong Kong va lancer le mois prochain son tout premier Salon de l'éducation afin d'attirer des étudiants de Chine continentale. Quatre principaux groupes scolaires seront présents lors de cette foire de deux jours qui débutera le 15 décembre. Déjà plus d'une centaine d'écoles primaires, de collèges et de lycées ont confirmé leur participation, et les candidatures restent ouvertes.





Historiquement, l'admission dans les écoles hongkongaises, qu'elles soient locales ou internationales, représentait un véritable défi. En particulier, pour les écoles primaires, la compétition était féroce entre les étudiants chinois vivant à proximité, ainsi que les étrangers.





Cependant, au cours des deux dernières années, plus de 30 000 étudiants ont quitté l’île, entraînant une forte baisse du nombre d'élèves, notamment dans les zones les plus riches. Cette diminution a créé des difficultés pour certains établissements qui sont maintenant contraints de fermer leurs portes.