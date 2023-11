Le ministère de l’Agriculture et des Affaires rurales et la Korea Agro-Fisheries & Food Trade Corporation (aT), organise du 24 au 26 novembre le « Festival des alcools coréens 2023 » au AT Center, situé dans le sud de Séoul.





Chaque année depuis 2010, les meilleures boissons alcoolisées coréennes de l’année sont choisies afin d’inciter les fabricants locaux à améliorer la qualité de leurs breuvages et renforcer la compétitivité de cette industrie.





Quinze produits sont récompensés, tous issus d’une des cinq catégories principales telles que l’alcool de riz, l’alcool à base d’herbes médicinales, l’alcool distillé et l’alcool de fruit, entre autres





Le festival débutera par une cérémonie de récompenses. Puis, différents programmes de dégustation, de fabrication d’alcool de riz, ou encore de démonstration de préparation de cocktails sont prévus.





Date : du 24 au 26 novembre

Lieu : AT Center à Séoul