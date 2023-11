La National Dance Company de Corée présente du 14 au 17 décembre un répertoire très particulier qui allie la danse et la peinture, « Le parfum de l’encre ». Cet événement se déroulera au Haeoreum Grand Theater du Théâtre national de Corée, situé dans le centre de Séoul.





Dévoilée en 2013, cette oeuvre a pour thème « les Quatre gentilshommes » ou « Quatre nobles plantes », à savoir le prunier, l’orchidée, le chrysanthème et le bambou. C’était le thème préféré des aristocrates lettrés de l’Asie de l’Est, qui identifiaient ces plantes aux vertus prônées par Confucius, notamment, l’intégrité, la fidélité et la persévérance.





Le spectacle est ainsi composé de cinq actes. Un prélude, puis, un acte dédié à chacune des plantes. Le prunier est le premier à être présenté, le corps du ballet décrivant le paysage du printemps fleuri. L’orchidée symbolise ensuite l’été : les danseurs imitent ces mêmes fleurs s’épanouissant fièrement au fin fond de la vallée de la montagne tout en répandant discrètement leurs parfums aux alentours.





Le chrysanthème représente, lui, l’automne. Les danseuses habillées en jupes jaunes et rondes symbolisent des chrysanthèmes qui s’ouvrent face aux gelées et au vent froid de la fin de l’automne. Enfin, au dernier acte, un corps de ballet d’hommes puissants entre en scène, évoquant l’intégrité et la droiture des bambous qui gardent leur verdure même en plein hiver.





Date : du 14 au 17 décembre

Lieu : Haeoreum Grand Theater du Théâtre national de Corée à Séoul