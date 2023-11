Seoul était la capitale de Joseon, ère prestigieuse dont la Corée du Sud a su conserver des traces, des vestiges mais aussi bien plus avec de nombreux monuments. Parmi ceux-ci, nous retrouvons les cinq palais de la capitale d’autrefois, Hanyang. Ces bâtiments se révèlent être de merveilleuses marques du passé, représentant la grandeur de Joseon et de son architecture.

Le palais Gyeongbok attire le public par sa position géographique évidemment mais aussi parce qu’il est le plus grand de tous les palais. Il était d’ailleurs le lieu de résidence du roi et y étaient également gérées les affaires de l’Etat. C’est un endroit à visiter à toutes les saisons pour y apprendre son histoire et profiter du cadre car entouré de la ville et des montagnes, il fait certainement partie de ce mariage entre la tradition et la modernité qui charme tant les visiteurs.





Le prix d’entrée se situe à environ 2 euros, mais le mieux si vous avez l’intention de visiter tous les palais, est de prendre un pass qui vous coûtera aux alentours de 8 euros. Alors bonne visite !