« En pleine rupture » de Kim Hee-jin

Pour notre deuxième anniversaire de mariage, il a ramené Roy à la maison avec mon gâteau mousseline préféré. RO-294759, c’était le numéro de série du robot.





Roy était intelligent, sage et adorable. Le meilleur, c’était qu’il était pratique, calme et propre, ce qui était normal car il n’avait pas besoin d’être nourri ou lavé à la différence d’un vrai chien. Nos conversations et nos rires, qui n’avaient cessé de diminuer jusque-là, ont repris depuis son arrivée chez nous. Nous nous retrouvions souvent autour de lui, ce qui était un autre changement positif.





En effet, Roy était un robot de compagnie équipé du niveau d’intelligence artificielle le plus bas parmi les produits commercialisés par la compagnie ALL-AI. Cependant, il avait une capacité interactive assez intelligente. Il pouvait comprendre les langues humaines, distinguer les expressions faciales et les comportements, et reconnaître environ cinq émotions humaines.





Sa présence dans notre espace privé, surtout dans notre chambre à coucher, me dérangeait. Le chien robot surveillait ce que nous faisons dans notre lit, alors je le mettais à la porte dans nos moments intimes. Mais, mon mari arrêtait son action et le suivait pour le réconforter.





« Pourquoi le pousses-tu toujours dehors ? »





Outrée que le robot ait gâché le moment crucial, je n’ai pas reculé.





« Je n’aime pas ses yeux ! Je ne les ai jamais aimés de toute façon ! »





로이는 ‘올-에이아이(ALL-AI)’사가 내놓은 제품 중에

가장 하등한 인공지능이 장착된 애견로봇이었다.

그럼에도 녀석은 꽤 스마트한 교감능력을 지니고 있었다.

인간의 언어와 표정과 행동들을 인지했고,

인간의 여러 감정 중에 다섯 가지 정도를 읽어낼 줄도 알았다.





그래서 나는 로이가 그와 나만의 공간, 특히 침실에 들어와 있으면 신경이 거슬렸다.

녀석은 유독 침대 위에서 벌이는 그와 나의 행위를 빤히 쳐다보곤 했는데,

그럴 때마다 나는 로이를 쫒아내기에 바빴다.

그러면 그는 관계를 하다 말고 침대에서 일어나 녀석을 달래러 쪼르르 따라 나갔다.





“왜 자꾸 로이를 밀어내는 건데!”





절정의 순간을 망쳐버린 게 화가 난 터라 나 역시 물러서지 않았다.





“난 저 녀석 눈동자가 맘에 안 들어! 처음부터 그랬어!”









ALL-AI fabrique des robots qui correspondent aux spécifications des clients. La femme dans cette histoire commande un homme qui est compositeur et qui sent le savon. Le fabricant de robots lui livre un tel androïde. Les deux se marient, mais la femme se sent bizarre lorsque leur chien robot entre dans leur chambre et les regarde fixement pendant qu’ils sont au lit. Cette réaction est naturelle pour un être humain, mais le mari androïde ne voit rien de mal à ce que le robot de compagnie les observe. C’est alors que la femme commence à avoir des doutes sur leur relation. L’histoire se déroule à une époque où l’on peut choisir un conjoint IA programmé à son goût. Qu’est-ce que l’amour ? Qu’est-ce que le mariage ? Qu’est-ce qu’une rupture ? Le récit nous pose de telles questions.









J’ai fermé la messagerie pour le regarder. Une fois éteint dix minutes plus tard, il sera reprogrammé dans une autre version de lui-même, avec une autre profession, d’autres tendances et une autre personnalité. Il ne sentira plus le savon, sa voix et son allure changeront. Peut-être que la prochaine fois, il n’aimera plus cuisiner et n’aura subi aucune perte.





J’ai tapoté une dernière fois sa tête baissée avant de me lever.

Pourrai-je retomber amoureuse ? Et me remarier ? Pourquoi est-ce que je suis curieuse de savoir qui il va rencontrer la prochaine fois ?

J’allais mettre mes chaussures dans le vestibule quand je me suis retournée vers lui. Sa tête qui pendait mollement semblait me dire : « A plus tard. »





나는 휴대폰을 닫고 그를 바라봤다.

십 분후에 그의 모든 기능이 멈추고 나면

그는 다른 직업과 다른 성향과 다른 성격을 가진 또 다른 그로 재설정될 것이다.

그의 몸에서는 더 이상 비누향이 나지 않을 것이며,

목소리도 걸음걸이도 달라질 것이다.

어쩌면 다음번엔 요리하는 걸 별로 좋아하지 않거나

상실에 대한 두려움을 가져본 적이 없는 그가 될지도 몰랐다.





나는 고개를 떨군 그의 머리를 마지막으로 쓰다듬어 주고는 자리에서 일어났다.

나는 다시 사랑이란 걸 할 수 있을까? 결혼은?

그런데 왜 나는 다음에 그가 만나게 될 여자가 궁금해지는 걸까?





현관으로 나가 신발을 꿰어 신으려던 나는 뒤돌아 가만히 그를 쳐다봤다.

힘없이 떨궈진 그의 고개가 나를 향해

잘 다녀오라며 인사를 하는 것만 같았다.









Auteur : Kim Hee-jin (1976~)

- Débuts littéraires : en 2007 avec la publication de sa nouvelle « La langue ».