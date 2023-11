La culture du café en Corée du Nord

Autrefois réservé à une élite, le café a vu ses importations augmenter de façon significative dans les années 2000. Au cours de la décennie 1990, la Corée du Nord importait par an moins de 1000 sacs de café de 60 kg contre 19 000 sacs en 2012. Sachant qu’une tasse de café contient en général sept grammes de grains, cela revient à une consommation annuelle et par personne d’environ sept tasses. Si la consommation a bel et bien explosé par rapport aux années 1990, elle reste donc faible par rapport à de nombreux pays. À simple titre de comparaison, la consommation de café par habitant en Corée du Nord ne représentait qu'un quarantième de celle de son voisin du Sud à la même époque.





« Si les habitants du Nord veulent boire du café, ils peuvent se rendre dans des restaurants, des lieux de vente de boissons non alcoolisées ou des salons de thé. Le restaurant Sunrise, où le dirigeant Kim Jong-un a bu du café, est connu pour son goût unique. Les médias ont aussi vanté l’atmosphère chaleureuse d’un café situé au 6e étage du centre commercial Haedanghwa, qui propose un large choix de boissons », explique la chercheuse Yee Ji-sun, de l'Institut coréen pour la réunification nationale.





Pour les nord-Coréens, il est désormais naturel de servir du café aux invités à la maison ou lors de réunions de travail. Après avoir longtemps été le privilège de quelques-uns, le café s’est en effet depuis démocratisé et répandu dans le reste de la société.