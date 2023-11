Stray Kids signe son 4e numéro 1 au Billboard 200 avec « Rock-Star »

ⓒ JYP Entertainment

Le groupe de K-pop Stray Kids s'est hissé pour la quatrième fois à la première place du classement américain des Billboard avec son dernier mini album, « Rock-Star ».





Selon un aperçu publié dimanche (heure locale) par le magazine musical, l'album de huit titres est arrivé en tête du classement Billboard 200 cette semaine avec 224 000 unités équivalentes d’albums achetés aux États-Unis.





C’est la quatrième fois que le boys band voit l’un de ses albums en tête du Billboard 200, après « Oddinary » et « Maxident » l'année dernière et « 5-Star » plus tôt cette année.





À part Stray Kids, BTS est le seul autre groupe de K-pop à avoir atteint quatre fois ou plus la première place du Billboard 200, et ce, à six reprises.