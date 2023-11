Billboard Music Awards : BTS Jungkook, Stray Kids, NewJeans et Blackpink récompensés

ⓒ BIG HIT MUSIC, ADOR

Le groupe de filles NewJeans est devenu le premier lauréat du prix Top Global K-Pop Artist lors de la cérémonie des Billboard Music Awards (BBMA) tenu dimanche (heure locale).





Jungkook a lui remporté le prix de la meilleure chanson K-pop mondiale pour son premier single « Seven », numéro 1 du Billboard Hot. Les membres de Stray Kids ne sont eux non plus pâs repartis les mains vides. Les groupe a reçu le prix du meilleur album de K-pop pour son troisième album complet, « 5-Star ». Enfin, le girls band de la YJ Blackpink a remporté le prix du meilleur artiste de tournée de K-pop, et ce, pour sa tournée mondiale « Born Pink » qui a attiré environ 1,8 million de spectateurs.





Les musiciens de K-pop ont commencé à être honorés aux BBMA en 2013, lorsque le chanteur-rappeur Psy avait remporté le prix de la meilleure chanson diffusée en continu dans la catégorie vidéo avec son tube mondial, « Gangnam Style ».