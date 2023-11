« Guilty », le 4e mini-album de Tae-min

Tae-min est de retour avec six nouveaux morceaux. Il s’agit de son 4e mini-album intitulé « Guilty » sorti le 30 octobre dernier. Plébiscité par le public comme par la critique, « Guilty » a pris la tête du classement iTunes Top Album Chart dans 39 pays, dont la Pologne, l’Espagne, le Mexique et l’Indonésie.

Le membre du boys band SHINee va également donner un concert en solo les 16 et 17 décembre à l’Inspire Arena situé à Incheon. Pour rappel, son dernier spectacle en solo a eu lieu en mars 2019, il y a plus de quatre ans et neuf mois. De son côté, SHINee, lancé avec cinq garçons en mai 2008 par SM Entertainment, célèbre cette année le 15e anniversaire de ses débuts.