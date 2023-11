NewJeans devance IVE et (G)I-DLE en matière de réputation

Selon Institut de recherche de la réputation des marques de Corée, le girls band le mieux réputé pour le mois de novembre est NewJeans, quintette composé de Min-ji, Hanni, Danielle, Hae-rin et Hye-in. Afin d’obtenir ce résultat, plus de 53 millions de données sur les groupes féminins de la k-pop ont été passées au crible du 12 octobre au 12 novembre.





Lancées en juillet 2022 par ADOR, les filles sont suivies, respectivement, par IVE, (G)I-DLE, Blackpink et TWICE. Pour rappel, NewJeans s’est produit pour la première fois aux Billboard Music Awards (BBMA) dont la cérémonie a été diffusée le 19 novembre dernier. C’est une première chez les groupes féminins de la k-pop. De son côté, IVE a récemment terminé ses activités de promotion de son dernier album « I’VE MINE » représenté par « Baddies » ». Il s’est également produit en concert au Japon les 15 et 16 novembre derniers.