Plusieurs idoles de la k-pop rejoignent la comédie musicale « Voyageur d’hiver »

La comédie musicale « Voyageur d’hiver », tirée du roman éponyme de Choi In-ho, a été créée en 1997. Ce roman a également été adapté au cinéma en 1986 avant d’être réadapté en série télévisée diffusée en 1989. A l’occasion du 10e anniversaire de la disparition de l’écrivain, le spectacle « Voyageur d’hiver » sera à nouveau présenté du 15 décembre au 25 février 2024 au KEPCO Art Center à Séoul.





Plusieurs membres de groupes de k-pop ont rejoint le casting à commencer par Sun-ye de Wonder Girls qui va se glisser dans la peau de Jenny, danseuse de boîte de nuit. Le personnage de Min-woo, étudiant en médecine, sera joué par Lee Chang-sub de BTOB, In-sung de SF9, MJ d’Astro et Ren de NU’EST. Ryeo-wook de Super Junior et Jin Jin d’Astro vont, eux, incarner le rôle de son meilleur ami Hyun-tae.