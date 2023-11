Mongolie : les marques sud-coréennes essaiment

ⓒ BGF

Dans les rues d'Oulan-Bator, la capitale de la Mongolie, les grandes enseignes sud-coréennes fleurissent. Par exemple, les supérettes, foisonnantes au Pays du matin clair, sont présentes dans plus de 600 emplacements à travers le pays.





Avec 3,3 millions d'habitants, dont 65% qui ont moins de 35 ans, la Mongolie affiche une croissance économique remarquable. Selon les données récentes de la Kotra (Agence coréenne de promotion du commerce et de l'investissement), elle se trouve d'ailleurs dans un tournant économique majeur de son histoire, avec un volume de commerce extérieur de 21 milliards de dollars l'an dernier. La Corée du Sud, quant à elle, occupe la quatrième place des partenaires clés, tant pour les exportations que les importations.





Les produits phares sud-coréens importés par le pays comprennent des voitures, des cigarettes, des produits cosmétiques, ainsi que des boissons alcoolisées.





Ce phénomène s'explique par plusieurs facteurs : tout d'abord, les relations de plus en plus ambiguës avec ses principaux partenaires, notamment la Chine et la Russie. De plus, la familiarité est telle qu'un Mongol sur dix a séjourné à long terme en Corée du Sud au cours de sa vie.