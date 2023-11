Le bahasa Indonesia : 10e langue officielle de l'UNESCO

ⓒ Ministry of Foreign Affairs

La langue officielle de l'Indonésie, le bahasa Indonesia, a été reconnue comme la 10e langue officielle de l'UNESCO. C’est une décision prise lors de la 42e session de la Conférence générale à Paris, qui s'est conclue mercredi dernier.





Actuellement, l’organisation compte six langues officielles : l'anglais, le français, le chinois, le russe, l'espagnol et l'arabe, sont des langues de travail. En ajoutant l'italien, le portugais et l'hindi, elle utilisait ainsi un total de neuf langues lors de ses Conférences générales.





Selon la déclaration de l'institution, depuis que le bahasa Indonesia a été désigné comme langue officielle du pays en 1945, il a joué le rôle prépondérant de pont facilitant la communication entre les 1 340 groupes ethniques, 718 langues locales et 17 500 îles. Il a également permis d'élaborer des normes modernes, comme en témoignent son vocabulaire, sa grammaire et ses systèmes d'orthographe solides.