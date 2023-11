Le palais de Changdeok

Vous l’avez remarqué au cours de nos différentes Cartes postales, mais la ville de Séoul nous réserve bien des surprises. Son passé en tant que capitale du royaume de Joseon nous offre comme cadeau l’Histoire. Des fragments de temps qui s’érigent grâce à la tradition à travers les temps modernes. Ainsi se dressent au milieu des bâtisses en verre et en béton, les différents palais retraçant l’Histoire de la Corée. Après le palais de Gyeongbok, nous avons visité celui de Changdeok.





ⓒ Elody Stanislas & Gaëlle François

Changdeokgung est placé centre de la ville, à proximité de la station de métro Anguk et du quartier d’Insadong. Là où l’alphabet occidental laisse la place au hangul sur les devantures. Ce palais est certainement l’un des préféréS des touristes grâce à ces passages étroits entre les nombreux bâtiments qui le composent, mais aussi grâce au Jardin secret. Un lieu extrêmement bien préservé dont la beauté égale le secret. Et puisqu’il est magnifique à toutes les saisons, vous n’avez plus d’excuses, profitez-en !