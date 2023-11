« Love and Cash » de Choi Ji-ae

ⓒ Getty Images Bank

Si je n’avais pas rencontré H la veille au soir, s’il ne m’avait pas demandé comment cet homme allait et s’il sortait toujours avec cette fille, s’il n’avait pas touché mon point faible en me posant la question : « Cet abruti ne t’a toujours pas remboursé l’argent qu’il t’a emprunté, n’est-ce pas ? », je n’aurais pas visité son Instagram.





Je voulais dire à H que nous vivions tous une vie routinière et pitoyable. J’avais envie de le réconforter avec des mots aussi évidents et banals.

« Je ne nous vois pas ensemble. Je ne ressens rien. »

Je me suis contentée de plaisanter pour ravaler ce que je voulais vraiment dire. Peut-être en savait-il déjà trop sur moi. La vie était déjà assez dure, nous en étions conscients.





J’ai accédé au compte Instragram de mon ex. Quel est son mot de passe ? Je n’ai jamais pu le savoir.

Je voulais le découvrir et briser le mensonge de son couple faussement solide. J’ai été obligée de me connecter à mon compte pour accéder au sien. Le temps qu’ils ont partagé ensemble pendant les deux dernières années était là, tout comme le temps que j’avais partagé avec lui avant cela. Je voulais tout effacer d’un seul coup. Après une longue hésitation, j’ai appuyé sur le bouton « Supprimer votre compte ».





H에게 말해 주고 싶었다.

모두가 쳇바퀴 돌 듯 살고 있다고.

사는 게 애처롭기는 다들 매한가지라고.

그렇게 뻔하디 뻔한 상투적인 위로라도 건네고 싶었다.

너랑 연애는 도저히 안 되겠다. 완전 불감증인데?

나는 하고 싶은 많은 말을 안으로 삼키고 대충 농담으로 얼버무렸다.

어쩌면 H가 이미 너무도 잘 알고 있을 거란 생각이 들었다.

그걸 알아도 실은 균형 잡기가 어려운 게 인생이니까.





자리에 앉아 그의 SNS에 접속했다.

비밀번호는 도대체 뭘까?

끝내 알 수 없었다.

그의 비밀번호를 알아내 견고하다 믿고 있는 그들의 세계를 공중분해하고 싶었다.

나는 별 수 없이 나의 인스타로 로그인 해 들어갔다.

그곳에는 지난 이 년 동안 그들이 공유한 시간이 있었고,

그 이전에 나와 그가 공유한 시간이 존재했다.

한 순간 모든 걸 지워버리고 싶었다.

오랜 망설임 끝에 계정 삭제 버튼을 눌렀다.









# Interview – Jeon So-yeong, critique littéraire

L’histoire s’intitule « Love and Cash », ce qui implique que l’amour et l’argent sont considérés comme égaux en valeur. L’héroïne a dû se séparer de sa famille à cause de l’argent. Ironiquement, elle travaille pour une société de prêt privé. Elle a aidé son petit ami avec l’argent qu’elle y a gagné, mais leur relation s’est terminée justement à cause de ce dernier. Les problèmes financiers ont pratiquement détruit sa vie. Elle a également découvert que les gens ne vivent pas comme ils le souhaitent à cause de lui. Elle finit par supprimer son compte sur les réseaux sociaux parce qu’elle n’attend plus rien de l’amour.









Pourquoi n’ai-je pas pu faire plus tôt quelque chose qui aurait pu être terminé en un instant ? Qui a-t-il de plus difficile ? Mais il n’y a pas de vie sans douleur. Non, ce ne serait pas la vie si c’était indolore.





J’ai ressenti l’ombre de tout ce que je croyais être le bonheur. Comme toujours, je verrai les gens s’endetter ou faire faillite, incapables de rembourser leur amour même en retard.





La date d’échéance approchera doucement, mais ils ne sauront pas comment payer les intérêts, encore moins le capital. Accablés par la dette d’amour, ils déposeront le bilan, mais, malgré tout, viendront ici pour résoudre leur pauvreté en amour. Ou peut-être pour maintenir leur amour appauvri.





L’amour continue encore et toujours d’exister malgré son taux d’intérêt élevé et ses remboursements de capital impossibles. Je ne saurais dire si c’est malheureux ou non ainsi.





단숨에 끝나 버릴 그 일을 왜 오래도록 하지 못했을까.

얼마나 더 한 일들이 남아 있을까.

하지만 아프지 않은 삶은 없었다.

아니, 아프지 않았다면 그것은 그 누구의 삶도 될 수 없었다.





행복하다고 믿었던 모든 것들의 그림자가 길게 느껴졌다.

여태 그래 왔듯 앞으로도 이월 되거나 체납된 사랑을

갚지 못하고 파산하거나 도산하는 사람들을 나는 많이 목격할 것이다.





원금을 갚아야 할 날은 서서히 다가올 테지만

그들은 원금은커녕, 불어 가는 이자조차 탕감할 방법을 알지 못할 터였다.

사랑의 부채를 떠안고 사람들은 쉽게 파산 신고를 하고,

그럼에도 사랑의 빈곤함을 해결하기 위해 이곳을 찾을 것이다.





혹은 빈곤한 사랑을 유지하기 위해서라도,

아직도, 여전히 그리고 언제나

사랑은 높은 이자율과 원금 상환 불가능을 무릅쓰고 지속되곤 했다.

이 또한 불행인지 다행인지 모르겠지만..









Auteur : Choi Ji-ae (1980 – )

- Débuts littéraires : en 2014 avec la publication de sa nouvelle « Fiction douce ».