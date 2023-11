L'industrie des parfums en Corée du Nord

En 2012, juste après l'arrivée au pouvoir du dirigeant Kim Jong-un, la Corée du Nord a créé une société de commerce de parfums avec l’entreprise aromatique française Jean Niel afin d'améliorer la qualité des produits alimentaires et de l'industrie légère et de promouvoir la coopération et les échanges économiques et technologiques. Selon les analystes, la demande de parfums est en hausse au nord du 38e parallèle.





« Tout en renforçant la base matérielle et technologique de l'industrie de la parfumerie, la Corée du Nord cherche à coopérer et à échanger avec les pays étrangers intéressés par les produits parfumés naturels. Elle espère aussi augmenter la valeur de ces produits en tant qu'articles d'exportation et promouvoir l'industrie comme l'une des stratégies de développement économique dans une perspective à long terme », explique la chercheuse Yee Ji-sun, de l'Institut coréen pour la réunification nationale.





En 2020, les organes de propagande nord-coréens ont rapporté que le pays avait mis en place son propre processus de production de parfums de luxe. Le journal officiel Rodong Sinmun a pour sa part dévoilé une photo de l'intérieur de l'usine de cosmétiques de Sinuiju, indiquant que des ouvriers et des ingénieurs avaient récemment conçu un nouveau processus de production modernisé.