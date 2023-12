Le nouveau groupe de filles de YG, Babymonster, fait ses débuts

Babymonster, le nouveau groupe féminin de YG Entertainment, a fait ses débuts lundi avec son single numérique « Batter Up ».





Depuis le lancement du groupe mondialement connu Blackpink il y a sept ans, YG n’avait pas fait débuter de nouveau girls band. Babymonster fait donc l’objet de toutes les attentions. En 24 heures, son premier clip vidéo a d’ailleurs enregistré sur Youtube, selon l’agence de divertissement, plus de 22 millions 590 000 vues. Un chiffre record dans la catégorie « clip vidéo de début d’un groupe de k-pop ».





Le groupe débutant est composé de sept membres, originaires de trois pays asiatiques (Corée du Sud, Thaïlande et Japon). Elles ont été choisies à l'issue d'une compétition ouverte et s’appellent Ahyeon, Haram, Rora, Pharita, Chiquita, Ruka et Asa.





« Batter Up » combine un grand dynamisme tout au long du morceau avec une forte montée en puissance à la fin.