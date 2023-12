Rémi Klemensiewicz : harmonie des arts en Corée

Notre invité de cette semaine, Rémi Klemensiewicz, compositeur, musicien, et artiste audiovisuel, est une figure éminente de la scène artistique en Corée du Sud, où il réside depuis 2013. Son parcours, initié par des études en musique expérimentale et en beaux-arts en France, reflète son exploration constante de la convergence entre le son, la musique, et l'art visuel.





©Rémi Klemensiewicz

Son intérêt passionné pour la Corée a commencé quand il était jeune, nourri par son père et approfondi au fil de voyages réguliers dans le pays depuis 2009. Désormais, il partage son temps entre son travail d’artiste multidisciplinaire et l'enseignement du coréen aux francophones.





©Rémi Klemensiewicz

Rémi est reconnu pour ses performances live, mettant l'accent sur l'improvisation et la synergie avec d'autres artistes. Collaborateur assidu, il a travaillé avec des danseurs, des musiciens traditionnels coréens, et d'autres artistes.





©Asia Culture Center

©Arko

Son approche unique, privilégiant le live au pré-enregistrement, illustre son dévouement à offrir une expérience vivante et authentique, malgré les coûts qui y sont associés. Ses performances explorent également la connexion profonde entre la musique et la danse, ou même avec des instruments traditionnels coréens, créant une harmonie qui transcende les frontières culturelles.





©Rémi Klemensiewicz

Depuis la pandémie du COVID-19, qui l'a fait rester momentanément en France, Rémi partage sa passion pour la langue coréenne à travers un programme d'apprentissage en ligne, « le Coréen avec Rémi », hébergé sur Podia. Ce cours offre aux francophones une formation structurée et divertissante dans la langue coréenne, tirant parti de l'expertise linguistique acquise par Rémi au fil des ans. Cette initiative témoigne de son engagement à faciliter l'accès à la langue et à la culture coréennes.





©Rémi Klemensiewicz

Rémi Klemensiewicz continue d'insuffler sa créativité dans la scène artistique coréenne, avec des performances innovantes et des projets futurs ambitieux. Son approche novatrice et ses collaborations interdisciplinaires continuent d'enrichir le paysage artistique coréen, offrant au public des expériences immersives qui dépassent les conventions artistiques.