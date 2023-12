Le rituel funéraire de Jindo

Organiser un spectacle vivant pendant une veillée funèbre ? Cela est d’autant plus choquant que ce spectacle se déroule sur le lieu même où l’on prend congé du défunt.

Cette manifestation artistique appelée « dashiraegi » qui comporte un programme de chants, de la musique instrumentale et une petite représentation théâtrale à la fin, est une tradition de Jindo, une île coréenne au large de la côte sud. Comme tout spectacle, elle a pour but de divertir, de détourner la famille du défunt de son immense chagrin et les visiteurs venus présenter leurs condoléances d’une prise de conscience particulièrement triste : tous les hommes sont mortels.

La représentation théâtrale, une espèce de comédie musicale, qui clôt ce spectacle, finit par la naissance d’un enfant. Une scène hautement symbolique et opportune pour expliquer le nom du spectacle « dashiraegi ». « Dashi » signifie « à nouveau », « rae », « revenir » et « gi », le « voeu » ; le tout voulant dire « un souhait de retour éternel ». Que le défunt revienne auprès des siens, que ce soit sous une autre forme ! Il s’agit aussi d’apaiser la tristesse et l’angoisse de la mort des vivants en insinuant la réincarnation et l’immortalité de l’âme.





Les anciens rituels funéraires coréens, plus ou moins différents selon les régions, sont riches de symbolisme, sans pour autant être dépourvus d’aspects pratiques.





Voici par exemple un cortège funéraire qui se déroule à la manière traditionnelle. Le corbillard est une espèce de longue chaise à porteurs magnifiquement décorée, celle qu’on appelle « kotsangyeo », le « corbillard en fleurs ». Chaque membre de la communauté a fait don de bien matériel et de main-d’œuvre pour offrir un départ luxueux au défunt. Ceux qui transportent la bière vers le lieu d’inhumation, ainsi que les gens qui suivent le cortège, sont convaincus qu’à leur mort, ils bénéficieront eux aussi de cette solidarité. Grâce à la pensée de se diriger vers le lieu du repos éternel en compagnie de ceux qui les regretteront, ils anticipent aussi avec moins d’angoisse le destin commun à tous les êtres humains.





Un homme parmi les porteurs du « kotsangyeo », connu pour sa voix puissante, entonne :





Tu nous quittes

Et sans promesse de retour





Puis, tout le monde chante ensemble le refrain, qui est en réalité une suite de syllabes dépourvues de sens ayant comme fonction de cadencer les pas. Il le faut, car le cimetière se trouve le plus souvent sur une colline Les transporteurs de la bière doivent marcher à pas régulier pour éviter un accident sur le chemin.

Le « sangyeo sori » ou « chant d’adieu », qui retentit pendant le cortège funéraire, varie selon les provinces. Voici la version de Jindo dont le texte est une plainte imaginée du défunt :





Je ne peux pas, je ne veux pas

Comment faire mes adieux

A ma maison si chère





Chacun le sait, et en particulier les gens de Jindo : une personne n’est pas en paix après sa mort, notamment à cause de ses attachements, sa chère famille, les plaisirs de la vie, ce qu’elle voulait réaliser avant de s’en aller. A cet égard, une étape du rituel funéraire de Jindo est particulièrement symbolique. Il s’agit de l’exécution d’une danse par un chaman avec une longue bande d’étoffe blanche portant de multiples nœuds. En dansant et en chantant, il défait un à un ces nœuds comme pour libérer le défunt des liens étroits avec tout ce qui lui était cher.

Le chaman procède ensuite à une opération consistant à purifier le défunt, toujours avec pour but de faciliter son voyage vers l’au-delà. Il enroule ses habits pour former une sorte de traversin. Il le dresse et met dessus un couvercle pour marmite. Voilà une représentation du défunt coiffé d’un chapeau. Le chaman nettoie cette sorte de fantoche avec un balai et l’embaume, histoire de rendre le défunt plus présentable pour le dernier jugement sans doute. Tout cela se déroule sur un fond de musique.





Liste des mélodies de la semaine

1. « Dashiraegi » chanté par Kang Jun-seop.

2. «Sangyeo sori » chanté par Jo Gong-rea.

3. « Purification » chanté parSing Sun-dan.