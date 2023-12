« Melting Point » : sortie du 2e mini-album de ZEROBASEONE

ZEROBASEONE, jeune groupe composé de neufs garçons, a vu le jour à l’issue du show télévisé « Boys Planet » diffusé entre février et avril 2023 sur la chaîne Mnet. Il a ensuite officiellement débuté le 10 juillet dernier avec son premier EP « YOUTH IN THE SHADE » dont la prévente avait dépassé les 1,08 million d’unités. Un record pour un nouveau groupe.

Seulement 37 jours après ses débuts, ZEROBASEONE s’était d’ailleurs produit en concert au Gocheok Sky Dome à Séoul, devant 18 000 spectateurs. Quatre mois après, le boys band est donc de retour avec son 2e mini-album composé de cinq morceaux dont le titre phare « CRUSH ».





« Melting Point » a dépassé les 2,13 millions de ventes seulement une semaine après sa sortie. Avec son deuxième EP, ZEROBASEONE est devenu le premier groupe de k-pop à avoir réalisé, pour la seconde fois, plus d’un million de vente à peine quatre mois après ses débuts.