Les girls band de la 4e génération de la k-pop changent la donne

La plateforme K-pop Radar a publié une nouvelle carte mondiale de la musique populaire sud-coréenne, en analysant le nombre de vues des vidéos de ses artistes durant un an, entre août 2022 et août 2023.





D’après cette étude, Blackpink arrive en tête du classement des dix artistes sud-coréens les plus suivis dans le monde, avec 13,47 % de voix. Le girls band de YG Entertainment est suivi par BTS (10,37 %) et TWICE (4,21%), respectivement aux deuxième et troisième marches du podium.





Arrivent ensuite dans l’ordre NewJeans (3,89 %), Stray Kids (3,43%), (G)I-DLE (2,87 %), Ive (2,86%), Seventeen (2,43 %), Le Sserafim (2,39 %) et Psy (1,98 %). Parmi eux, NewJeans, a attiré l’attention en s’emparant de la 4e position, un an et demi seulement après ses débuts. Le groupe, composé de quatre jeunes filles, passe alors devant de puissants boys band comme Stray Kids et Seventeen. Dans la catégorie des « rookies » de la k-pop, c’est Le Sserafim qui a pris la première place devant H1-KEY, Xdinary Heroes, Tempest et Ive.