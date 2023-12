10CM donnera un concert d’hiver au KSPO Dome à Séoul

ⓒ MAGIC STRAWBERRY SOUND

Certains musiciens indépendants jouissent d’une popularité importante et n’ont donc rien à envier aux idoles. C’est le cas de 10CM, représenté par Kwon Jeong-yeol, qui mène une très belle carrière depuis la publication de son premier album « Virus » en 2004.





L’auteur-compositeur-interprète va se produire en concert les 27 et 28 janvier prochain au KSPO Dome à Séoul. Intitulé « 10CM WINTER CONCERT 9+1 », il marquera également le dixième anniversaire de son show « Fine thank you and you ? » tenu en 2013 au même endroit.





Ce spectacle fut le premier donné par un musicien indépendant dans ce haut lieu de la k-pop où se déroulent régulièrement des concerts de girls ou boys bands. Sachez que le KSPO DOME va accueillir le concert de PSY du 22 au 24 décembre puis celui de Sung Si-kyung du 29 au 31 décembre avant de laisser la place à 10CM.