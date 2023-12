La construction de la Seoul Arena vient de débuter

© Hanwha Corporation

Les travaux de la toute première salle de concert exclusivement consacrée à la k-pop, baptisée « Seoul Arena », viennent de débuter dans la capitale sud-coréenne. Dirigé par la municipalité de Séoul, ce projet d’une grande ampleur regroupe différentes sociétés de construction et d’investissement.





Situé près de la station Changdong sur les lignes de métro 1 et 4, elle aura une capacité de 18 269 places, soit plus grand que le stade de gymnastique de Séoul, doté lui de 15 000 sièges. Il s'agit d'un « complexe k-pop » comprenant une salle de spectacle de taille moyenne avec 2 000 places, des salles de cinéma et un lieu d’exposition consacrée à la musique populaire sud-coréenne.





98 % du financement sera assuré par Kakao, qui a acquis Loen Entertainment – nouvellement Kakao M - en 2018. Cette agence produit notamment des chanteurs très populaires comme la célèbre IU. La grande ouverture de la « Seoul Arena » est prévue pour mars 2027.