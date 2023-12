Thaïlande : écosystème menacé par une importation d'iguanes non contrôlée

ⓒ Getty Images Bank

En Thaïlande, une invasion inattendue d'iguanes crée des problèmes. Le centre de protection des animaux de la province centrale de Lopburi a dû capturer 150 de ces reptiles.





Originaires d'Amérique centrale et du Sud, les iguanes étaient autrefois importés en Thaïlande comme animaux domestiques très prisés. Cependant, des évasions et des abandons récents les ont laissés errer dans la nature, et il arrive maintenant que ces derniers attaquent même des exploitations agricoles locales.





D’une longueur maximale de 1,5 mètre, ces herbivores suscitent des problèmes quant à leur impact sur l'écosystème. Cela incite les autorités à émettre des ordres de capture d’environ 3 600 animaux répandus dans tout le pays. Elles renforcent aussi les sanctions contre les contrevenants.