Du 8 au 10 décembre, la ville de Nonsan organise le festival de kaki séché de Yangchon, situé dans la province de Chungcheong du Sud dans le centre du pays.





Le kaki séché, qu’on appelle « gotgam » en coréen, est une spécialité traditionnelle coréenne. Riche en vitamine A et C ainsi qu’en tanin, il renforce les défenses immunitaires. Grâce à son goût naturellement sucré et sa texture moelleuse, il est également l’un des goûters préférés des habitants du pays du Matin clqir.





Yangchon abrite environ 400 fermes spécialisées qui cultivent un total de 140 000 plaqueminier. Grâce à des conditions climatiques idéales, ces fruits séchés sont une importante source de revenu pour ses habitants.





Au programme de ce festival donc : dégustations des kakis de la région, compétition de plats inspirés de ces fruits, concours de chant et de dance, barbecues de cailles ou de patate douce.





Date : du 8 au 10 décembre

Lieu : 454 Yangchon-ri, Yangchon-myeon, Nonsan, Chungcheong du Sud