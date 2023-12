Spectacle d’un nouveau type qui parle à tous vos sens ! Un spécialiste de la peinture, un pianiste et un parfumeur présentent ensemble « Sentir Modigliani, lorsque la peinture rencontre les cinq sens » le 16 décembre. Il se tiendra au JCC Art Center à Hyehwa, un quartier branché se trouvant dans le nord-est de Séoul.





Pendant ce spectacle, on peut y admirer des œuvres du grand maître italien, et ces présentations seront combinées à des morceaux de musique et différents parfums.





Six œuvres de Modigliani seront présentées dans ce cadre particulier, notamment de très célèbres comme Joueur de violoncelle, Femme en veste jaune, et Portrait de Jeanne Hébuterne.





Date : le 16 décembre

Lieu : JCC Art Center (Séoul)