Cette semaine, nous découvrons la ville de Jeonju, cette cité riche en histoire très célèbre pour être une capitale culinaire. Son patrimoine historique et culturel est d'une grandeur incontestable.





Le Village de hanoks qui s’y trouve est l’un des plus grands de la péninsule avec près de 800 habitations. C’est ce côté traditionnel qui attire ainsi les visiteurs et en fait une ville touristique majeure. Se rendre à Jeonju et se balader en hanbok, le costume traditionnel, ou bien en costume d’époque, c’est ce qui est à la mode et recommandé pour une expérience inoubliable.