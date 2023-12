NewJeans remporte deux grands prix aux 2023 Melon Music Awards

Le nouveau groupe de K-pop NewJeans a remporté, samedi, cinq prix aux Melon Music Awards 2023 (MMA 2023) de cette année, dont celui de l'artiste de l'année et de la meilleure chanson de l'année.





Le quintette a été le plus grand gagnant des MMA 2023, organisés par la plus grande plateforme de streaming musical de Corée du Sud, Melon.





Plus précisément, NewJeans a remporté le titre d'artiste de l'année et celui de meilleure chanson de l'année pour son tube « Ditto », deux des quatre grands prix de la cérémonie. Outre ces derniers, les filles ont également été nommées meilleur groupe féminin et figurent parmi les gagnants du Top 10 des artistes et du Millions Top 10 des albums.

Après avoir débuté en juillet 2022 sous ADOR, un label musical nouvellement créé par Hybe, NewJeans est devenu l'un des plus grands noms de la K-pop grâce à ses succès, tels que « Attention », « Ditto », « OMG », « Hype Boy » et « ETA ».