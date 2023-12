Go Dae-young, enseignant de coréen passionné

Cette semaine nous avons interviewé Go Dae-young via visioconférence. Il enseigne actuellement le coréen dans la belle ville de Bordeaux, mais il est aussi très actif sur les réseaux sociaux pour mieux communiquer avec ses élèves et ses abonnés.





© Go Dae-young

Notre invité ne se contente pas d'enseigner le coréen, il apprend également le Jongi-jeopgi, l'origami coréen, et le taekwondo, l'art martial du pays du Matin clair qu'il pratique depuis son enfance.





© Go Dae-young

Influenceur sur les réseaux sociaux, Dae-young nous raconte ses débuts sur les plateformes comme Instagram, TikTok et Youtube. La première raison de s'implanter sur le net était bien sûr lié à sa passion de l'enseignement du coréen.

© Go Dae-young

Il nous explique pourquoi il est toujours muni d'un immense marteau en caoutchouc, très populaire chez les enfants ici en Corée du Sud. Il nous raconte également un tas de petites anecdotes derrière ce symbole et sur le déroulé de ses classes.

© Go Dae-young

Dae-young revient sur son passé et comment tout a commencé. Pourquoi l'enseignement du coréen ? Pourquoi la France et le français, ou encore pourquoi avoir choisi la ville de Bordeaux et décidé d'y rester ?

© Go Dae-young

Si vous voulez en savoir plus sur le monde de l'enseignement du coréen en France ou à distance, on vous invite à écouter l'intégralité de notre interview.