Les chansons pour et par des femmes

Ce sont sans nul doute les chansons inventées par des femmes et qu’elles chantaient en pratiquant une tâche fastidieuse. Celle-ci semble avoir inspiré certains de leurs textes. Les paroles de « Punggu taryeong » par exemple nous font imaginer une femme au foyer attisant un feu domestique au moyen d’un soufflet, « punggu » en coréen :





Le soufflet de forgeron fait fondre du métal

Que mon mari fasse fondre mon coeur





Cette femme semble avoir soif de la tendresse de son époux. Qu’il lui dise des mots doux comme autrefois, ceux qui ont séduit son coeur quand elle était jeune. Qu’il fasse un geste pour rallumer le feu dans son coeur. Hélas ! Il semble ne plus s’intéresser à celle qui est devenue une simple femme au foyer et qui, complètement absorbée par de multiples travaux domestiques, n’a pas de temps pour s’occuper d’elle-même, pour se faire belle par exemple, et ce rien que pour son mari. Celui-ci la délaisse, semble même la tromper avec une autre femme. Tiens ! Une expression familière connotant l’adultère, « barampiuda », veut dire llittéralement « faire du vent », ce à quoi sert justement le soufflet.





Quant à une autre chanson chantée le plus souvent par des femmes, « Sanaji taryeong », elle est caractérisée par la simplicité de sa mélodie et de ses paroles :





La voilà qui s’est levée

S’est levé tout en haut

La pleine lune au-sessus de la montagne

C’est sanaji





C’est ce texte qui est chanté de manière répétitive. Que signifie « sanaji » ? On l’ignore. Le mot a perdu son sens. Il peut s’agir d’un patois de la province de Jeolla qui a vu naître cette chanson. Cela désignerait peut-être un spectacle impressionnant, comme une montagne avec la pleine lune au-dessus.





« Sanaji taryeong » est un chant de travail entonné en groupe par des paysannes mobilisées pour le désherbage. En accomplissant cette tâche dure et fastidieuse sous un soleil brûlant, elles anticipent peut-être l’automne. Dans l’imaginaire des Coréens, la pleine lune est associée à Chuseok, le quinzième jour du huitième mois lunaire, la fête des récoltes. Rappelons qu’au temps où les femmes coréennes étaient soumises aux mœurs contraignantes au nom de la protection du sexe faible, et qu’elles n’avaient ainsi pas le droit de sortir la nuit tombée, Chuseok était pour elles l’un des rares moments où elles pouvaient se permettre une sortie nocturne. Leur père ou mari devait bien sûr l’autoriser. En effet, comment monopoliser un beau spectacle offert par la pleine lune pour tout le monde ?





Il s’agit cette fois d’une chanson également à attribuer à une femme et dont le texte est osé, choquant et scandaleux :





A quoi bon chercher à retenir

Le palanquin m’emmenant chez mon futur époux

Viens trouver ta place chez lui

En tant que domestique si tu veux

Je vais bien rafistoler de temps en temps

Tes vieilles chaussettes sales





L’homme auquel elle s’adresse était sans doute son amant, celui qu’elle aime toujours. Elle semble avoir accepté, à contrecœur, un mariage arrangé comme beaucoup de jeunes femmes d’autrefois.

Mais quelle audace ! Même mariée, elle aimerait garder son amant auprès d’elle. La solution qu’elle lui propose pour réaliser son souhait semble consister aussi à tester l’amour de celui-ci. Sera-t-il aussi amoureux que moi ? « Fais preuve de ton amour », insinue-t-elle. « Accepteras-tu de devenir un domestique pour me voir tous les jours ? » Puis, elle promet une récompense : son amant bénéficierait de son dévouement autant que son mari.





On imagine un groupe de femmes chantant la chanson scandaleuse et éclatant de rire à la fin. Si jamais un homme, qui passait par-là, avait écouté leur chant et l’éclat de rire, il aurait pu lâcher : « Une femme peut en cacher une autre ! »





Liste des mélodies de la semaine

1. « Le Soufflet » chanté par Yegyul Band.

2. «Sanaji taryeong » chanté par Oh Dan-hae.

3. « Jajinari » chanté par Chu Da-hye.